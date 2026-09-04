Desde Londres Wes Streeting ,secretario de Defensa y el Canciller Ed Miliband, ratificaron que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable” y rechazaron cualquier cuestionamiento a la administración británica del archipiélago.

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La reacción se produjo después de que Javier Milei endureciera el reclamo argentino mediante una cadena nacional en la que anunció sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización de Buenos Aires. Además, el mandatario informó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego para reforzar la presencia estratégica argentina en el Atlántico Sur.

Funcionarios británicos insistieron en que la posición del Reino Unido no cambió y sostienen que el futuro de las Malvinas debe definirse respetando la voluntad de sus habitantes. En ese sentido, remarcaron que los isleños expresaron reiteradamente su deseo de continuar bajo soberanía británica y calificaron el compromiso de Londres con el territorio como “absoluto” y “firme”.

El cruce diplomático se da en un contexto de creciente tensión por los proyectos de explotación petrolera en aguas cercanas al archipiélago. El Gobierno argentino considera ilegales esas actividades y anticipó medidas económicas y judiciales contra las compañías involucradas. Entre las iniciativas que analiza la Casa Rosada figura un proyecto de ley para endurecer las sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.

La controversia también adquirió dimensión internacional tras recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió revisar la histórica postura de neutralidad de Washington respecto de la disputa por la soberanía de las islas. Milei interpretó esos dichos como una señal favorable para el reclamo argentino, mientras que el Reino Unido respondió reafirmando su posición histórica sobre el archipiélago.

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