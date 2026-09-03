Donald Trump volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena internacional. En una entrevista con el medio británico GB News, el mandatario estadounidense fue consultado sobre la soberanía del archipiélago y, en lugar de reafirmar el tradicional respaldo de Washington a la posición del Reino Unido, mantuvo una postura abierta y vinculó el tema con la relación entre ambos países.

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Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido debido a la participación británica en la guerra contra Irán. Trump manifestó su decepción por la falta de apoyo militar de Londres durante el conflicto y dejó en evidencia el malestar existente entre ambos gobiernos.



Consultado específicamente sobre Malvinas, Trump evitó precisar si Estados Unidos mantendrá su histórica postura respecto de la soberanía de las islas. La indefinición vuelve a generar expectativa en Argentina, especialmente después de que el mandatario estadounidense ya había anticipado que su gobierno estaba revisando su posición sobre el archipiélago.



La posibilidad de un cambio en la política estadounidense representa un dato de relevancia para el gobierno de Javier Milei, que considera la cuestión Malvinas como uno de los principales reclamos históricos de la Argentina.



Las declaraciones de Trump llegan horas antes de la cadena nacional que Javier Milei tiene prevista para hoy a las 21:00 y que estará centrada en la cuestión de las Islas Malvinas. El Presidente buscará aprovechar el nuevo escenario internacional para reafirmar el reclamo argentino de soberanía y remarcar la importancia de la vía diplomática.



La Casa Rosada sigue con atención los movimientos de Washington, especialmente ante la posibilidad de que una eventual modificación de la postura estadounidense genere un nuevo escenario en la disputa con el Reino Unido.

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