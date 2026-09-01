El consultor político Fernando Cerimedo difundió hoy una nueva carta pública desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, luego de la difusión de un video de Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, señalado como uno de los presuntos sicarios involucrados en el ataque contra su ex pareja, Nadia Beller.

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El ex asesor político de Javier Milei afirmó que las declaraciones del acusado podrían aportar elementos relevantes para esclarecer quiénes fueron los verdaderos responsables del hecho y reiteró su inocencia frente a las imputaciones en su contra.

En su escrito, Cerimedo volvió a sostener que no tuvo participación en la tentativa de feminicidio que se le atribuye y cuestionó las condiciones de su detención preventiva en el penal boliviano. Además, apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara Montaño, por desestimar las nuevas pruebas incorporadas a la causa.

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También solicitó a Nadia Beller que cese con las acusaciones sin sustento probatorio y reclamó que el Ministerio Público de Bolivia garantice el respeto al debido proceso en el marco de la investigación en curso.

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