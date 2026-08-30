El observatorio despegó a las 8.26 de la Argentina desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Tras separarse del vehículo, desplegó sus paneles solares, estableció contacto con las estaciones terrestres y alcanzó el estado conocido como power positive, lo que significa que ya genera la energía necesaria para funcionar de manera autónoma.

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El lanzamiento fue el resultado de más de 15 años de diseño, construcción y pruebas. Ahora comenzará una etapa de puesta en servicio que durará unos 90 días antes del inicio de las operaciones científicas.

Roman fue bautizado en homenaje a Nancy Grace Roman, la primera jefa de Astronomía de la NASA y una de las principales impulsoras de los observatorios espaciales. El telescopio observará principalmente en luz infrarroja y cuenta con un espejo de 2,4 metros de diámetro, del mismo tamaño que el del Hubble.

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Su principal instrumento será una cámara de 300 megapíxeles, cuyo campo de visión será al menos 100 veces mayor que el del Hubble. Esto le permitirá observar grandes regiones del cielo y analizar galaxias, estrellas y sistemas planetarios.

Uno de sus objetivos será estudiar cómo cambió la expansión del universo a lo largo de miles de millones de años y profundizar en el comportamiento de la materia y la energía oscura. También buscará exoplanetas mediante el método de microlente gravitacional: la NASA estima que podría detectar más de 1000 planetas, incluidos mundos alejados de sus estrellas y cuerpos que viajan por la galaxia sin orbitar un astro.

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Durante su misión, Roman observará cerca de 200 millones de estrellas hacia el centro de la Vía Láctea y enviará alrededor de 1,4 terabytes de datos sin procesar por día. La información estará disponible para toda la comunidad científica una vez procesada.

El telescopio viajará hasta el punto de Lagrange L2, la misma región donde opera el James Webb. Antes de comenzar sus observaciones deberá completar distintos despliegues, encendidos y calibraciones. La NASA espera publicar sus primeras imágenes científicas a comienzos de 2027.

Fuente: TN

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