Donald Trump oficializó una nueva medida para ampliar temporalmente las importaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos, en un intento por aumentar la oferta disponible y contener el fuerte incremento de los precios que enfrentan los consumidores. Sin embargo, la Argentina quedó afuera del nuevo cupo de 300.000 toneladas.

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La disposición contempla el ingreso de carne vacuna magra bajo un régimen arancelario preferencial y tendrá una duración de 90 días. El esquema comenzará a regir el 1° de septiembre, con un límite de hasta 100.000 toneladas por mes.



La decisión representa una oportunidad perdida para los frigoríficos argentinos, que venían incrementando su presencia en el mercado estadounidense. La exclusión se explica, según la proclamación firmada por Trump, porque los países que ya cuentan con contingentes preferenciales de exportación hacia Estados Unidos no podrán participar de esta nueva cuota extraordinaria.



La exclusión ocurre en un momento de crecimiento de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2026 se enviaron más de 55.000 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, que se consolidó como uno de los principales destinos para los frigoríficos nacionales.



Además, en febrero de este año Trump había firmado una medida que elevó excepcionalmente el cupo anual para la carne argentina de 20.000 a 100.000 toneladas, en el marco de la profundización de la relación comercial entre ambos países.

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La nueva decisión de Washington abre un interrogante sobre el futuro de las exportaciones argentinas al mercado norteamericano y sobre las negociaciones que puedan desarrollarse para ampliar las oportunidades comerciales de los frigoríficos nacionales.

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