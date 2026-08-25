El operativo está integrado por 32 efectivos argentinos y más de 9.500 kilos de equipamiento, entre los que se incluyen sistemas para la potabilización de agua y elementos destinados a la preparación de alimentos.

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El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en el departamento de Chocó. El movimiento provocó importantes daños materiales y dejó cientos de víctimas y miles de personas afectadas en distintas regiones del país.



Durante una recorrida por Quibdó, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reconoció el trabajo realizado por el personal de las Fuerzas Armadas argentinas y agradeció el apoyo brindado a las comunidades damnificadas. El despliegue argentino forma parte de una operación de asistencia humanitaria destinada a colaborar con las autoridades colombianas frente a la emergencia provocada por el terremoto.

La misión contempla tareas vinculadas con la atención sanitaria, la provisión de agua potable y el apoyo logístico, recursos especialmente importantes en las zonas donde la infraestructura resultó afectada por el sismo.

Mientras continúa la asistencia a los damnificados, las autoridades colombianas avanzan con el relevamiento de daños y las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas. En Quibdó, además, persisten dificultades vinculadas a la atención sanitaria y a las condiciones de alojamiento de las familias que perdieron sus viviendas.

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