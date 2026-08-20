Un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter se registró hoy a las 13:00 cerca de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho, en Perú, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños de consideración, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú.

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De acuerdo con el organismo técnico, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, con una profundidad de 108 kilómetros. En la zona, la intensidad alcanzó niveles III-IV en la escala de Mercalli modificada, lo que implica una percepción moderada del fenómeno por parte de la población.

El evento sísmico se produjo en un contexto de actividad telúrica previa en el sur del país, donde se había registrado durante la mañana otro sismo de magnitud 3,6 al oeste de Ocoña, en la región Arequipa.

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Especialistas del IGP recordaron que la sismicidad en el territorio peruano se explica por la convergencia entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, e instaron a la población a mantener planes de emergencia y medidas de prevención ante posibles nuevos eventos.

En términos técnicos, el organismo precisó además que la magnitud mide la energía liberada en el foco del sismo, mientras que la intensidad refiere a sus efectos observables en superficie.

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