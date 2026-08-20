El retroceso de un glaciar en Suiza permitió resolver una desaparición ocurrida hace más de tres décadas. Los cuerpos de dos alpinistas belgas, buscados desde 1992, aparecieron en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais.

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El hallazgo ocurrió el 26 de julio, cuando un excursionista encontró los restos y dio aviso a las autoridades. Los cadáveres pertenecían a dos hombres de 39 y 41 años, según confirmó posteriormente la Policía local.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para avanzar con su identificación. La comparación de los perfiles de ADN permitió establecer que se trataba de los dos montañistas desaparecidos 34 años atrás.

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Ambos habían partido el 4 de septiembre de 1992 desde el refugio de Weissmies con el objetivo de llegar a otro refugio situado en el pico homónimo, a 4017 metros de altura. Las malas condiciones meteorológicas les impidieron completar el recorrido y desde entonces no volvió a saberse de ellos.

Tras la desaparición se desplegaron distintos operativos de búsqueda en la región. Sin embargo, en aquel momento solo fue encontrada una mochila y no aparecieron rastros de los alpinistas.

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El retroceso de los glaciares provocó otros hallazgos similares durante los últimos años en Suiza. La Policía de Valais explicó que el deshielo puede dejar al descubierto restos de personas desaparecidas décadas atrás en zonas de alta montaña.

Fuente: TN

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