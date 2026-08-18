Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este martes a Granada y su área metropolitana, en España, y dejó al menos tres personas con heridas leves. El movimiento tuvo epicentro en la localidad de Gójar y fue ampliamente percibido por la población.

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El sismo ocurrió pasadas las 10.30 y posteriormente se registraron réplicas en distintos puntos de la provincia, entre ellas movimientos de magnitud 4,0 y 4,2 en Churriana de la Vega y Alhendín. Los temblores continuaron durante las horas siguientes.

Las primeras imágenes difundidas tras el terremoto mostraron árboles caídos, vehículos dañados y otros destrozos materiales. Frente al riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades ordenaron desalojar preventivamente la Alhambra y diferentes empresas también evacuaron sus instalaciones.

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El nuevo episodio ocurrió apenas días después del terremoto de magnitud 5,2 registrado el viernes 15 de agosto, que tuvo epicentro en Alhendín y fue sentido en más de 200 municipios españoles. Aquel movimiento provocó grietas, desprendimientos y daños en edificios de Granada.

Después de ese primer terremoto, el Instituto Geográfico Nacional contabilizó cerca de 40 réplicas durante la noche, mientras técnicos y servicios de emergencia comenzaron a inspeccionar las construcciones afectadas para determinar su seguridad.

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