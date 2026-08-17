Un saldo devastador de al menos diez personas fallecidas y 49 heridos dejó el vuelco de un micro de larga distancia que trasladaba turistas en una zona montañosa del estado de Río de Janeiro, en Brasil.

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El siniestro se produjo alrededor de las 4.30 de la mañana en el kilómetro 91 de la carretera que une Brasilia con Río de Janeiro, dentro de la jurisdicción de Petrópolis, según precisaron las autoridades de la Policía Federal de Carreteras (PRF).

Por motivos que aún se intentan establecer, el micro, perteneciente a la empresa Estrela Guia Turismo, descendía por la zona de sierra cuando perdió el control, se salió de la calzada y terminó volcando sobre la banquina, en un sector rodeado de vegetación. La unidad había partido desde la ciudad de Belo Horizonte y tenía como destino final las playas de Copacabana.

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Tras el alerta, desplegaron un importante operativo de rescate en el que intervinieron dotaciones de bomberos y cinco unidades del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) para atender y evacuar a las víctimas hacia distintos centros asistenciales.

Aunque las primeras versiones indicaban que en la unidad viajaban 47 pasajeros, desde la empresa concesionaria del tramo vial aclararon que el contingente estaba integrado por 56 personas, entre turistas, el chofer y dos acompañantes.

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Investigadores de la Policía Civil precisaron que nueve de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Petrópolis para los peritajes correspondientes, mientras que la décima víctima fatal perdió la vida mientras recibía asistencia hospitalaria.

A través de un comunicado oficial, la firma de transportes lamentó lo sucedido, envió sus condolencias a los allegados de las víctimas y ratificó que se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar con las pericias que determinen las causas del siniestro.

Fuente: TN

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