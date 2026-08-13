Un tren de pasajeros descarriló este jueves en el sur de Inglaterra y tres de sus vagones terminaron volcados junto a las vías. El episodio se produjo en la zona de Lewes, en Sussex Este, y generó un amplio operativo de los servicios de emergencia.

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El convoy estaba compuesto por ocho vagones. Por motivos que todavía se investigan, los tres ubicados en la parte trasera salieron de los rieles y quedaron inclinados a un costado del trazado ferroviario. Imágenes difundidas después del accidente mostraron a rescatistas trabajando sobre las unidades afectadas.

Pese a la magnitud del descarrilamiento, fuentes del Ministerio de Transportes informaron que no se registraron víctimas fatales ni personas con heridas graves. Desde el Sindicato de Transportes señalaron, sin embargo, que había numerosos pasajeros afectados y que la prioridad era brindarles asistencia.

La formación pertenecía a la compañía Southern Rail y realizaba el trayecto entre Haywards Heath y Lewes, dentro de la conexión ferroviaria entre Brighton y Londres.

Como consecuencia del incidente, varias líneas de la empresa quedaron interrumpidas, mientras que otros servicios comenzaron a registrar importantes demoras. Se trata además de un corredor con alta circulación durante el verano europeo por su cercanía con Brighton, uno de los principales destinos costeros de la zona. Habitualmente circulan trenes con una frecuencia aproximada de media hora.

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Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para determinar qué provocó el descarrilamiento y normalizar progresivamente el servicio ferroviario.

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