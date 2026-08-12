Hackers presuntamente vinculados con China utilizaron herramientas de inteligencia artificial para vulnerar sistemas gubernamentales de Taiwán, en una ofensiva que habría funcionado de manera autónoma durante cuatro días.

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Según una investigación de la empresa israelí de ciberseguridad Dream, difundida por Financial Times, la herramienta examinó 21 sistemas oficiales y llegó a desplegar ocho agentes de IA al mismo tiempo. Los programas buscaban vulnerabilidades y cambiaban de estrategia cuando encontraban obstáculos.

La compañía sostuvo que durante la incursión fueron comprometidas al menos 85 cuentas gubernamentales y extraídos más de 2.500 registros de personal. Posteriormente, la actividad se habría extendido hacia la agencia de seguridad nuclear taiwanesa y siete empresas vinculadas con el sector energético.

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Los investigadores detectaron el uso de Hermes y OpenClaw, dos sistemas de agentes de inteligencia artificial de código abierto. De acuerdo con el reporte, estos programas podían ejecutar tareas en forma autónoma y coordinar distintas etapas de la intrusión como si se tratara de un equipo de atacantes.

Dream no atribuyó la operación a una organización específica. Sin embargo, señaló que el uso de chino simplificado en comunicaciones internas aumentó la posibilidad de una conexión con operadores de China. El Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán evitó pronunciarse sobre el episodio por motivos de confidencialidad.

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El caso se conoce en medio de una creciente presión informática sobre la isla. Taiwán registró un promedio de 2,6 millones de ciberataques chinos diarios durante 2025, según datos de su Oficina Nacional de Seguridad. La cifra representó un aumento del 6 por ciento frente al año anterior.

Fuente: Infobae

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