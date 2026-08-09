Un incendio forestal de rápida propagación mantiene en alerta a la provincia canadiense de Columbia Británica, donde más de 20.000 personas debieron abandonar sus hogares ante el avance de las llamas.

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El incendio Bald Range, detectado el viernes, ya ocupa más de 103 kilómetros cuadrados en las zonas de Summerland, Peachland y otros distritos, luego de duplicar su superficie en pocos días. Las autoridades declararon el estado de emergencia y habilitaron medidas especiales para facilitar las evacuaciones y coordinar los operativos de emergencia.

"Tenemos que prepararnos para lo peor", advirtió el alcalde de Summerland, Doug Holmes. El funcionario señaló que varias viviendas y propiedades fueron afectadas, aunque todavía no existe un número definitivo de estructuras destruidas.

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La magnitud del incendio generó condiciones extremas. Según los funcionarios, las llamas alcanzaron tal intensidad que comenzaron a generar sus propios sistemas meteorológicos, capaces incluso de producir rayos.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, afirmó que un integrante de los equipos de emergencia comparó el fenómeno con "una bomba explotando". También relató que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente y debieron ser rescatadas.

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Además de las evacuaciones, cientos de residentes de hogares para mayores y otras instalaciones de Summerland fueron trasladados hacia zonas más seguras. Las órdenes de evacuación también alcanzaron a Okanagan, Peachland, Okanagan-Similkameen y la comunidad indígena Snpink'tn.

La emergencia también complicó la evacuación de animales. En la zona de Okanagan, numerosos propietarios intentaron trasladar caballos y otros animales. Algunos residentes que no pudieron hacerlo dejaron abiertas las puertas de sus corrales para que pudieran escapar por sus propios medios.

El incendio ocurre en medio de una temporada particularmente intensa de incendios forestales en Canadá. Cientos de focos permanecieron activos durante el verano y el humo llegó incluso a distintas regiones de Estados Unidos, afectando la calidad del aire en ciudades como Toronto y provocando episodios de contaminación extrema.

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Fuente: BBC