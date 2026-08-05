El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

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El ataque ocurrió el martes por la noche frente a un local de comidas rápidas, donde Gastélum se encontraba junto a dos amigos. Según las primeras investigaciones, dos hombres que circulaban en una motocicleta se acercaron al grupo y uno de ellos le disparó a quemarropa antes de escapar.

Gastélum tenía más de 500.000 seguidores en TikTok, donde era conocido por publicar videos de humor. En Instagram, además, compartía imágenes de viajes, salidas y autos de lujo.

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Tras el crimen, efectivos policiales y peritos acordonaron la zona y comenzaron a analizar las vainas servidas y las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables, que permanecen prófugos. Hasta el momento no trascendió si la víctima había recibido amenazas previas.

El caso recuerda al de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, quien fue asesinada en 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza.

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La muerte de Gastélum ocurre en medio del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 se enfrentan las facciones Los Chapitos y La Mayiza, dos grupos vinculados al cartel de Sinaloa. Las autoridades, por el momento, no informaron si el crimen del influencer guarda relación con esa disputa criminal.

Fuente: BBC

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