Un total de 157 migrantes fueron rescatados este martes luego de que la embarcación en la que intentaban cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido se incendiara frente a las costas francesas. El incidente ocurrió cuando el motor del bote se prendió fuego durante la travesía.

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De acuerdo con la Prefectura Marítima del Canal y del Mar del Norte, la embarcación había partido de Francia el lunes por la noche con destino al Reino Unido.

Las autoridades señalaron que, durante la madrugada, cinco personas fueron asistidas por los equipos de rescate, mientras que el resto de los ocupantes rechazó inicialmente la ayuda de las patrullas francesas con el objetivo de continuar el viaje.

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Sin embargo, horas después el incendio del motor provocó un rápido deterioro de la embarcación, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate con participación de embarcaciones francesas y británicas.

En total, dos barcos franceses rescataron a 103 personas, mientras que embarcaciones de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido y un bote salvavidas de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) auxiliaron a otras 54.

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Todos los migrantes fueron trasladados al puerto francés de Boulogne-sur-Mer para recibir atención médica y ser asistidos por las autoridades locales.

Un portavoz del Gobierno británico confirmó que el Comando de Seguridad Fronteriza fue alertado por una embarcación de migrantes en peligro dentro de aguas francesas y destacó la colaboración entre ambos países durante el operativo.

"La situación pone de manifiesto los terribles peligros que representan los cruces en pequeñas embarcaciones. Seguiremos trabajando con Francia y nuestros socios internacionales para evitar estos viajes", señalaron desde el Ejecutivo británico.

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Fuente: BBC