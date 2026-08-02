Desde El Vaticano, León XIV se refirió por primera vez a la crisis migratoria en Ceuta y manifestó su "preocupación" por la situación que atraviesa el enclave español en el norte de África, tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos.

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Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice pidió "soluciones de paz, estabilidad y justicia" y encomendó la situación a la Virgen de África.

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La crisis dejó al menos 71 migrantes fallecidos y reavivó el debate sobre la política migratoria en la Unión Europea. Según estimaciones oficiales, decenas de miles de personas cruzaron la frontera en los últimos días, aunque la mayoría ya regresó a Marruecos.

En respuesta, el Gobierno español instaló una barrera marítima de 500 metros en la frontera con Marruecos para reforzar el control del ingreso por vía acuática. Además, los ministros del Interior de la Unión Europea tienen previsto reunirse de urgencia para analizar la situación.

Fuente: TN

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