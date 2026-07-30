La investigación que las autoridades de Estados Unidos llevan adelante sobre la conducción de la AFA sumará este jueves un nuevo capítulo. Un Gran Jurado de Miami comenzará a tomar declaraciones testimoniales para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación formal contra los principales investigados.

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Las audiencias, que se desarrollarán bajo estricta reserva, fueron impulsadas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscan reunir pruebas en una causa por presunto lavado de activos y fraude bancario.

Según trascendió, la investigación alcanza al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; a Diego Lucero y al empresario Javier Faroni, titular de la firma TourProdEnter LLC.

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En las citaciones, los fiscales solicitaron a los testigos que presenten toda la documentación y las comunicaciones vinculadas con TourProdEnter y con los cuatro investigados, en un intento por reconstruir el circuito de los fondos bajo análisis.

La pesquisa está centrada en los movimientos financieros de TourProdEnter, una empresa radicada en Estados Unidos que, según la investigación, administró cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos relacionados con la Selección Argentina y acuerdos comerciales.

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Los investigadores intentan determinar el recorrido de esos fondos, las cuentas bancarias utilizadas y si existieron maniobras compatibles con los delitos de lavado de activos y fraude bancario. Para ello, no se descarta que también sean convocados representantes de las entidades financieras por las que habrían circulado las operaciones.

El Gran Jurado deberá analizar toda la prueba reunida antes de resolver si corresponde presentar cargos. Hasta el momento, ninguno de los involucrados fue formalmente acusado y la investigación permanece en una etapa preliminar.

Creo que este enfoque es más de diario: no "vende" otra vez la investigación, sino que parte de un caso que el lector ya conoce y pone el foco en el avance judicial. Además, evita presentar como hecho consumado una acusación que todavía no existe.

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Fuente: Infobae