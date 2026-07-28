Un turista neerlandés de 26 años murió este mediodía tras el vuelco de una embarcación de la empresa Macuco Safari durante una excursión náutica en el Cataratas del Iguazú, dentro del Parque Nacional de Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.

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El incidente movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos de Foz do Iguaçu y rescatistas acuáticos hacia el sector donde operan las excursiones cercanas a las caídas de agua. En la lancha viajaban ocho personas: seis turistas de origen neerlandés y dos integrantes de la tripulación.

Como consecuencia del vuelco, dos pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Según fuentes médicas, uno de ellos, de 49 años, se encuentra consciente y fuera de peligro, mientras que el segundo permanece en observación preventiva.

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A partir del hecho, la Capitanía Fluvial del Río Paraná y la Armada de Brasil iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. En tanto, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) expresó sus condolencias y confirmó que la empresa operaba con la documentación habilitante vigente.

Como medida preventiva, la firma Macuco Safari suspendió sus actividades por tres días y activó un esquema de reembolsos o reprogramaciones para los pasajeros afectados.

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El episodio ocurrió pocos días después de una crecida extraordinaria del río Iguazú, que alcanzó picos de 9,1 millones de litros por segundo y obligó al cierre de pasarelas en el parque. No obstante, los peritos aún no establecieron si esta condición influyó en el siniestro.

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