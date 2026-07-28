Keiko Fujimori asumió hoy la presidencia de Perú en el Congreso de la República en Lima, en el marco del Día de la Independencia, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado mediante el voto popular, en una ceremonia de la que participó el mandatario argentino Javier Milei junto a otros líderes regionales.

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A los 51 años y tras imponerse en su cuarto intento electoral, la líder de Fuerza Popular llega al poder en un escenario de marcada inestabilidad institucional, siendo la novena mandataria en la última década. En su discurso inaugural, se comprometió a garantizar la seguridad ciudadana, promover el desarrollo económico y combatir el crimen organizado.

El nuevo esquema político le otorga al oficialismo mayoría en el Senado -tras el retorno al sistema bicameral- y una incidencia relevante en organismos judiciales. Sin embargo, la Cámara de Diputados quedará bajo control opositor, lo que anticipa un escenario de negociación permanente para la aprobación de leyes clave.

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Entre los ejes centrales de su gestión, Fujimori destacó la implementación de políticas de “mano dura” frente a la inseguridad, con la construcción de cinco complejos penitenciarios, incluido uno de máxima seguridad inspirado en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.

Además, el nuevo gobierno deberá enfrentar desafíos macroeconómicos vinculados al equilibrio fiscal, la atracción de inversiones privadas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño hacia fin de año, en un contexto que exigirá respuestas rápidas y coordinación institucional.

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