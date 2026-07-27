Los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid, Ávila y Toledo continúan activos y ya obligaron a evacuar o confinar a más de 90.000 personas, en una emergencia que las autoridades españolas califican como una de las más graves de los últimos años.

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Aunque el avance de las llamas se desaceleró durante las últimas horas, los trabajos de extinción siguen siendo complejos debido a las fuertes ráfagas de viento y a la existencia de múltiples frentes activos. Los equipos concentran los esfuerzos en estabilizar los focos más peligrosos y evitar que confluyan los grandes incendios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que las próximas 48 horas serán "absolutamente centrales" para controlar la emergencia antes del ingreso de una nueva ola de calor prevista para el miércoles, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describió la situación como "endemoniada".

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En conjunto, los incendios ya afectaron unas 77.000 hectáreas entre las tres regiones. Solo el foco de Ávila arrasó unas 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor y "más agresivo" registrado en la historia de España, según las autoridades.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno español anunció que aprobará un decreto para otorgar prestaciones extraordinarias a trabajadores y empresas afectadas por las evacuaciones y los daños provocados por el fuego.

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Los especialistas alertan que el riesgo de reactivaciones seguirá siendo elevado debido al aumento de las temperaturas y a la baja humedad pronosticados para los próximos días.

Fuente: El País

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