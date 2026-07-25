Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea se intensificaron luego de que el presidente Donald Trump anunciara el inicio de una investigación oficial contra el bloque comunitario, tras sanciones impuestas a multinacionales tecnológicas, en un escenario que podría derivar en nuevos aranceles a las importaciones europeas.

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La medida fue impulsada luego de que Bruselas aplicara multas millonarias a empresas como Google, Apple, Meta y Amazon. Desde Washington, Trump acusó a las autoridades europeas de “robar” a las compañías estadounidenses y calificó las sanciones como prácticas “discriminatorias e ilegales”.

Para sustentar la investigación, la Casa Blanca recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que permite aplicar represalias comerciales ante prácticas consideradas injustas. Según la administración estadounidense, solo en el caso de Google las penalizaciones acumuladas superan los 18.000 millones de dólares, a lo que se suma una reciente multa de la Comisión Europea por 890 millones de euros (1015 millones de dólares) en el marco del Reglamento sobre los Mercados Digitales (DMA).

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Por su parte, la vicepresidente de la Comisión Europea para el área digital, Henna Virkkunen, defendió las decisiones del organismo al señalar que las sanciones responden a abusos de posición dominante en servicios como Google Search y a restricciones a la competencia en Google Play.

En tanto, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que las regulaciones europeas afectan la estabilidad del comercio transatlántico y justifican una respuesta por parte de Washington.

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El anuncio se da en un contexto de creciente proteccionismo por parte de Estados Unidos, que recientemente aplicó nuevos gravámenes a cerca de 60 países tras el vencimiento de una tasa temporal del 10%. En paralelo, el Ejecutivo busca recuperar margen de acción en materia arancelaria luego de las limitaciones impuestas por la Corte Suprema a comienzos de año.

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