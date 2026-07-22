Un micro que trasladaba hinchas de Tigre fue emboscado y baleado en Montevideo tras el triunfo del equipo de Victoria frente a Nacional por 3-0, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Como consecuencia del ataque, un simpatizante sufrió una herida de bala en uno de sus brazos y fue trasladado al Hospital del Cerro.

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El episodio ocurrió cerca de las 22, sobre la Ruta 1 y la avenida Civils, cuando una caravana de 15 micros iniciaba el regreso hacia Argentina con más de 2.000 hinchas a bordo. Según informaron fuentes policiales uruguayas, uno de los colectivos fue atacado con más de diez disparos.

Además del herido, el vehículo sufrió importantes daños materiales. "Se escucharon varias detonaciones y ruidos de metralleta", relató uno de los testigos presentes en el lugar.

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De acuerdo con medios uruguayos, el ataque habría sido perpetrado por un grupo de simpatizantes de Nacional que interceptó el micro en motocicletas. Tras el hecho, dirigentes del club uruguayo acudieron al lugar para asistir a los pasajeros mientras el colectivo permanecía detenido al costado de la ruta.

El clima entre ambas parcialidades ya se había tensado antes del encuentro. En la previa, Nacional recibió a Tigre con la canción "Superestrella", utilizada para celebrar el reciente título mundial de España. Como respuesta, los jugadores del conjunto argentino desplegaron una bandera con la frase: "Campeones son los que nunca se rinden. Gracias Selección".

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Ya consumada la goleada, Tigre volvió a exhibir otra bandera vinculada a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un gesto que también generó repercusiones.

En lo deportivo, el equipo de Victoria dio un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 3-0 con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

Fuente: Clarín

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