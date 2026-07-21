Decenas de miles de jóvenes se manifestaron en Nueva Delhi para reclamar una profunda reforma del sistema educativo de India y exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

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La convocatoria fue impulsada por el Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento juvenil surgido hace apenas unos meses que pasó de ser una broma en internet a liderar una de las mayores protestas contra el gobierno de Narendra Modi en los últimos años.

Aunque su nombre sugiere lo contrario, el CJP no es un partido político. Fue creado por Abhijeet Dipke, un estratega de comunicación política de 30 años y exalumno de la Universidad de Boston, quien aseguró que la iniciativa comenzó como una sátira. Sin embargo, miles de jóvenes se sumaron a través de una inscripción en línea y el movimiento ganó fuerza rápidamente.

La principal demanda apunta al sistema educativo indio, especialmente tras el escándalo que envolvió al National Eligibility cum Entrance Test (NEET), el examen nacional de ingreso a las facultades de Medicina.

La prueba, rendida por más de 2,28 millones de aspirantes, fue anulada luego de denuncias por una presunta filtración de las preguntas y debió repetirse semanas después bajo estrictas medidas de seguridad.

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El CJP sostiene que la cancelación del examen provocó una fuerte crisis entre los estudiantes y denuncia que al menos 20 jóvenes se suicidaron tras conocerse la anulación. Por ese motivo, reclama una reforma integral del sistema educativo, mayores controles para evitar filtraciones y la renuncia del ministro Pradhan.

Las protestas cobraron aún más fuerza luego de que el reconocido ingeniero y activista Sonam Wangchuk, de 59 años, iniciara una huelga de hambre en apoyo al movimiento. El sábado fue trasladado por la fuerza a un hospital, donde continúa con el ayuno, lo que generó una ola de críticas y multiplicó las manifestaciones en distintas ciudades del país.

El nombre "Cockroach Janta Party" ("Partido Popular de las Cucarachas") nació como una respuesta irónica a declaraciones atribuidas al presidente de la Corte Suprema de India, Surya Kant, quien durante una audiencia comparó a algunos jóvenes desempleados con "cucarachas y parásitos". Aunque luego aclaró que se refería únicamente a personas con títulos falsos, la expresión fue adoptada por los manifestantes como símbolo de protesta.

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La movilización recibió el respaldo de dirigentes de la oposición, que cuestionaron el accionar policial durante las marchas y calificaron la represión como un "ataque a la democracia". Mientras tanto, el líder del movimiento también pidió la renuncia del primer ministro Narendra Modi, al considerar insuficiente la respuesta del Gobierno frente a la crisis educativa.

Aunque todavía no está claro si las protestas lograrán modificar el sistema o provocar cambios en el gabinete, el crecimiento del CJP refleja el creciente malestar de una generación marcada por el desempleo juvenil y la desconfianza en las instituciones educativas.

Fuente: BBC