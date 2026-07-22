La artista compartió en TikTok un video de la influencer Mia Khalifa en el que festejaba el triunfo español utilizando de fondo la canción “La Perla”, interpretada por la propia Rosalía. La publicación fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia la Selección y provocó una ola de críticas en redes sociales.

Ads

Ante la repercusión negativa, la cantante eliminó el contenido de su perfil y difundió un breve mensaje de disculpas. “Mala mía”, expresó la artista, reconociendo el error de haber compartido la publicación que había generado malestar entre parte de su público argentino.

Tras el encuentro, varias celebridades internacionales que manifestaron su apoyo al seleccionado español o celebraron el resultado fueron blanco de críticas y campañas de rechazo en redes sociales.

La reacción contra Rosalía no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron su gesto y algunos incluso impulsaron pedidos para devolver entradas de sus próximos recitales en Argentina. La artista tiene previsto presentarse en Buenos Aires durante las próximas semanas, por lo que la polémica adquirió una mayor visibilidad entre sus seguidores.

Ads

Ads