El siniestro ocurrió cuando la embarcación, que había partido desde Georgetown con destino a Port Kaituma, en el norte del país, se dio vuelta tras ser golpeada por una gran ola, según relataron sobrevivientes. Uno de ellos, Elena Moonsammy, contó que el agua comenzó a ingresar en cuestión de segundos y que logró mantenerse con vida aferrándose a una caja que flotaba entre los restos del ferry.

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El primer ministro, Mark Phillips, confirmó que 69 personas fueron rescatadas y aseguró que las tareas de búsqueda continúan con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. "Nuestro objetivo sigue siendo encontrar personas. Todavía tenemos esperanza", afirmó.

El operativo de rescate comenzó tras una llamada de emergencia recibida a las 23:01 del sábado e involucró a embarcaciones oficiales y privadas. Al menos 15 niños fueron rescatados, mientras que pequeñas embarcaciones particulares lograron salvar a 17 personas que permanecían en el mar.

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Las autoridades también iniciaron una investigación para determinar las causas del naufragio. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, denunció que los responsables de la embarcación intentaron "engañar al sistema". Si bien el registro oficial indicaba que viajaban 133 personas, el Gobierno estima ahora que había 179 pasajeros a bordo.

Además, el funcionario informó que el capitán y al menos un integrante de la tripulación dieron positivo en controles de cannabis. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. "Tenemos tolerancia cero con miembros de la tripulación que consuman alcohol o drogas mientras trabajan", sostuvo Edghill.

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En apoyo al operativo, el Ejército francés envió desde la vecina Guayana Francesa un equipo integrado por 12 buzos, dos médicos y un mecánico para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate.

El MV Barima, de 40 metros de eslora, fue construido en 1939, según registros marítimos. Las autoridades continúan trabajando para localizar a los desaparecidos y esclarecer las responsabilidades por una de las peores tragedias marítimas recientes en Guyana.

Fuente: BBC

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