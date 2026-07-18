El brote de ébola en la República Democrática del Congo suma 864 muertos y 2181 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 39,6%, según el informe oficial difundido hoy por el Ministerio de Comunicación y Medios, en el marco de una emergencia declarada el 15 de mayo.

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En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias reportaron 56 nuevos contagios y 36 fallecimientos, mientras que 722 pacientes permanecen bajo internación o en aislamiento estricto y 412 personas ya recibieron el alta médica tras superar la enfermedad.

De acuerdo con el reporte difundido por el servicio internacional de noticias DW, los equipos sanitarios lograron elevar el nivel de rastreo de contactos al 66,9%, una herramienta clave para contener la expansión del virus.

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Las tareas de control epidemiológico y vigilancia permitieron confirmar que el brote no se extendió a las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, ni al distrito de Tshopo, en la región centro-norte del país.

En paralelo, Uganda informó que el jueves recibió el alta el último paciente en tratamiento, tras haber registrado 20 casos -15 de ellos importados desde la RDC- y dos muertes. Las autoridades del país vecino lograron contener la propagación local del virus.

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El informe técnico precisó que la epidemia se encuentra en una fase de “transmisión sostenida”, caracterizada por un incremento constante en la curva de contagios. El actual brote está asociado a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante que presenta un comportamiento epidemiológico de rápida expansión.

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