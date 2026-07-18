El brote de ébola en el Congo deja 864 muertos y más de 2100 casos confirmados
En las últimas 24 horas se registraron 56 contagios y 36 muertes. El brote, causado por la cepa Bundibugyo y declarado el 15 de mayo, mantiene en alerta a la región.
En las últimas 24 horas se registraron 56 contagios y 36 muertes. El brote, causado por la cepa Bundibugyo y declarado el 15 de mayo, mantiene en alerta a la región.
La especialista se refirió a la situación sanitaria en África, explicó los mecanismos de transmisión de la enfermedad y destacó la importancia de las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.
La investigación de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad llevó a activar protocolos especiales mientras crece la preocupación por el brote que afecta a África.
El crecimiento acelerado de casos y las dificultades para contener la enfermedad encendieron las alarmas sanitarias, mientras especialistas advierten que la situación avanza más rápido que la capacidad de respuesta disponible.
La cepa Bundibugyo ya dejó decenas de muertos en Congo y Uganda, mientras crece la preocupación internacional por la posibilidad de una expansión regional.
La agencia regulatoria europea (EMA) aprobó una vacuna que ya ayudó a controlar los últimos brotes mortales del virus.