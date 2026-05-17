La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo la emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de un brote de ébola en África central, provocado por la variante Bundibugyo del virus. La situación afecta principalmente a la República Democrática del Congo y Uganda, donde ya se registraron más de 80 muertes y cientos de casos sospechosos.

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La decisión fue anunciada por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió que el brote representa un riesgo sanitario para otros países y requiere una respuesta coordinada a nivel internacional. Aunque la OMS aclaró que la situación todavía no reúne las condiciones legales para ser considerada una pandemia, el organismo activó uno de sus niveles de alerta más altos.

Las autoridades sanitarias señalaron que el foco más crítico se encuentra en la provincia de Ituri, en el este del Congo, donde se detectaron casos confirmados y una elevada cantidad de contagios sospechosos. Además, Uganda reportó nuevos positivos y al menos una muerte en Kampala, lo que encendió las alarmas por una posible circulación comunitaria del virus.

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Especialistas remarcaron que la variante Bundibugyo es especialmente preocupante porque no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados, a diferencia de otras cepas del ébola. La OMS pidió reforzar los controles sanitarios, la vigilancia epidemiológica y la cooperación entre países para intentar contener la propagación.

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