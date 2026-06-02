Ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, la infectóloga Cristina Miglioranza (MP 92685) llevó tranquilidad respecto al riesgo de propagación en Argentina, aunque remarcó la importancia de mantener activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y preparación sanitaria. Según indicó, actualmente no se espera un impacto significativo en el país ni en el continente americano.

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La especialista explicó que el ébola es una enfermedad viral que provoca una fiebre hemorrágica grave. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, vómitos, malestar general y trastornos en la coagulación sanguínea. Estas alteraciones pueden derivar en hemorragias y afectar órganos vitales como el riñón, el hígado, los pulmones y el corazón, provocando un fallo multisistémico que puede desembocar en un cuadro de shock. “En la mitad de los casos puede terminar en la muerte del paciente”, advirtió.

Miglioranza señaló que las condiciones sanitarias presentes en algunas regiones de África dificultan el control de los brotes. Entre los factores que favorecen la propagación mencionó las limitaciones en materia de higiene, la falta de infraestructura sanitaria adecuada y determinadas prácticas culturales vinculadas a los rituales funerarios, que incrementan el contacto con fluidos corporales de personas infectadas.

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Respecto a la transmisión, aclaró que el virus no se contagia por vía aérea. “La única manera de transmitir el virus del ébola es a través del contacto con sangre, fluidos corporales o secreciones”, explicó. Esta característica permite implementar medidas de aislamiento y control más efectivas que en enfermedades respiratorias.

La médica también se refirió a la alerta sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que mantiene bajo seguimiento la evolución del brote. Según explicó, una de las principales preocupaciones radica en que se trata de una enfermedad de alta letalidad, sin un tratamiento específico capaz de curarla, por lo que la atención se basa principalmente en medidas de sostén intensivo destinadas a preservar el funcionamiento de los órganos afectados.

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Además, destacó que muchos pacientes requieren internación en unidades de terapia intensiva, recursos que suelen ser escasos en las zonas donde actualmente se desarrolla el brote.

En cuanto a la prevención, Miglioranza señaló que distintos países están reforzando los controles sobre viajeros provenientes de áreas afectadas para detectar de manera temprana posibles casos sospechosos.

“La mejor estrategia para Argentina es prepararse para identificar rápidamente a personas con síntomas compatibles, aislar los casos, rastrear los contactos estrechos y actuar de forma precoz para evitar que el virus pueda establecerse en el territorio nacional”, remarcó Cristina y agregó que “Es tiempo de actuar en forma preventiva”.