El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy el clima en Mar del Plata se presentará con condiciones variables a lo largo de la jornada, con cielo nublado por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, acompañado por vientos moderados del sector este y sudeste.

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Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10° y una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%, mientras que los vientos oscilarán entre los 13 y 22 km/h con dirección predominante del este.

Hacia la tarde, se prevé un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con la aparición de lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 15° y los vientos se intensificarán, con velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del sudeste.

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Por la noche, el escenario se mantendrá inestable, con continuidad de las lluvias aisladas y valores térmicos en descenso hasta los 12°. En este tramo final del día, el viento soplará entre los 13 y 22 km/h, manteniendo su dirección predominante del sudeste.

Para el domingo, el pronóstico indica un inicio de jornada inestable, con chaparrones durante la madrugada y temperaturas en torno a los 9°. Luego, el tiempo tenderá a mejorar, con cielo nublado a mayormente nublado durante el resto del día, sin precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 13° y descenderá hacia la noche hasta los 6°, con vientos predominantes del sudeste rotando al sur y perdiendo intensidad.

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