El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, advirtió que la ocupación hotelera para el inicio de las vacaciones de invierno se ubica en niveles bajos, con apenas un 25%, aunque el sector espera un repunte en los próximos días impulsado por el fin del Mundial y el turismo de cercanía.

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“Las consultas que tenemos para este fin de semana todavía no son las esperadas. Creemos que esto influye muchísimo. La gente, por una cuestión de cábalas o por una cuestión de tradición, ve el partido con su familia y esperamos que, a partir del martes o miércoles, haciendo eclosión el fin de semana -el primer fin de semana después del Mundial-, los porcentajes de reserva suban”, sostuvo Szkrohal en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el dirigente empresarial confirmó el nivel actual de reservas y lo comparó con antecedentes recientes: “Ayer medimos y estamos en un 25% de ocupación, que no es un buen número, pero con la expectativa de que esto vaya creciendo a medida que transcurra la primera semana la tenemos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el último fin de semana del 9 de julio: teníamos también un porcentaje similar, del 25%, pero durante el viernes y el sábado llegamos a un porcentaje superior al 35%”.

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El titular de la entidad explicó además que el comportamiento del turista cambió y que las decisiones de viaje se toman cada vez más sobre la fecha. “Esto quiere decir que la metodología de reserva es instantánea, a último momento, teniendo en cuenta el factor climático y, obviamente, las escapadas cortas. Si nosotros tenemos la suerte de que el fin de semana es con sol y la temperatura es templada, el porcentaje de ocupación se incrementa notablemente, sobre todo con el turismo de cercanía”.

Szkrohal puso el foco en el contexto económico y en la necesidad de mejorar los niveles de actividad en el sector: “La ciudad funciona como un punto de referencia dentro de un radio de 300 kilómetros, por eso es tan importante el factor climático en un momento donde sabemos que hay una contracción del consumo en general, y nuestro sector no escapa a esa realidad”.

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“Tanto la gastronomía como la hotelería hoy necesitan trabajar mucho más de lo que están trabajando, y cada expectativa que se genera con un fin de semana largo o unas vacaciones de invierno requiere que esos números mejoren”, indicó.

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