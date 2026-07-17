La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la Provincia de Buenos Aires dispuso, mediante la Disposición 10/2026, una prórroga extraordinaria de 60 días corridos para todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en su territorio, como respuesta a fallas en el sistema de emisión.

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La extensión abarca a todos los registros cuyo vencimiento original haya operado u opere entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026 inclusive. De esta manera, los conductores contarán con un plazo adicional para renovar su licencia sin quedar en infracción ante controles viales.

Desde el área provincial explicaron que la medida se adoptó en el marco del Convenio Específico de Delegación de Facultades entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires, el cual regula la validación de la Licencia Nacional de Conducir interjurisdiccional.

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El origen de las demoras se vincula con la implementación de un nuevo sistema informático y operativo que comenzó a regir el 6 de julio a nivel nacional para la tramitación, emisión y renovación de licencias profesionales. Durante los primeros días, la plataforma registró caídas y fallas de adecuación que afectaron el funcionamiento de los centros de emisión municipales.

Estas complicaciones generaron retrasos significativos en los turnos y en la entrega de carnets, por lo que las autoridades resolvieron extender automáticamente la vigencia de los documentos para evitar perjuicios laborales y civiles a los usuarios.

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Desde el Municipio aclararon además que la normativa deja abierta la posibilidad de aplicar una nueva prórroga por otros 60 días en caso de que los inconvenientes técnicos persistan más allá de agosto.

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De esta forma, los conductores comprendidos dentro del período establecido podrán circular de manera legal en todo el territorio nacional con su licencia vigente, ya sea en formato físico o digital, dado que la extensión cuenta con validez automática ante las fuerzas de control vial.

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