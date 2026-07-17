Mar del Plata tendrá este viernes 17 de julio una jornada marcada por la abundante nubosidad, la humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

Durante la madrugada y las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente nublado, con posibles neblinas y algunas precipitaciones aisladas. Con el avance de la mañana, la nubosidad aumentará y el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y cubierto.

Las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán durante la mañana y la tarde, con una ventana estimada entre las 10 y las 15. En ese período podrían registrarse chaparrones y algunas tormentas aisladas.

Hacia el final de la tarde dejaría de llover, aunque el cielo continuaría cubierto durante varias horas. La mejora se espera para la noche, cuando disminuirá progresivamente la inestabilidad.

La humedad será elevada durante buena parte del viernes debido a la presencia de nieblas, nubosidad y lluvias.

Ads

La temperatura se mantendrá templada para la época, con registros cercanos a los 12 grados de mínima y entre 16 y 17 grados de máxima.

Ads