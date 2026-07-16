Mar del Plata contará con un nuevo mecanismo para llevar las redes de agua potable y desagües cloacales a barrios que aún no disponen de esos servicios. El Concejo Deliberante convirtió en ordenanza el Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas, denominado Progerac.

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El sistema habilita a vecinos organizados, cooperativas, consorcios y emprendimientos privados a presentar propuestas ante Obras Sanitarias. Una vez comprobada su viabilidad, las tareas podrán ser contratadas y financiadas por quienes promuevan el proyecto, siempre bajo el control técnico de la empresa municipal.

El régimen alcanzará ampliaciones de hasta mil metros que puedan completarse en un máximo de 90 días. Cuando los trabajos sean aprobados y recibidos, la infraestructura pasará a manos de OSSE, que quedará a cargo de operarla, conservarla y brindar el servicio. Los participantes también deberán pagar las conexiones de cada propiedad.

Como compensación por la inversión realizada, se contemplan descuentos en la facturación durante un período de hasta dos años y la eliminación de algunos cargos vinculados con la tramitación y la inspección. Quienes se sumen a la red después de terminada la obra no accederán a esos beneficios.

La propuesta recibió el respaldo del oficialismo, que la presentó como una herramienta voluntaria para atender pedidos que no podrían incorporarse inmediatamente a los planes públicos. Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense se opusieron al considerar que el esquema condiciona el acceso a servicios esenciales a la capacidad económica de cada comunidad.

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