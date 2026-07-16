La celebración por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial dejó un saldo de varios heridos que debieron ser asistidos en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), con ingresos registrados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

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Uno de los casos más graves fue el de un joven de 24 años que ingresó a las 4.54 con heridas de arma blanca en el tórax y el brazo izquierdo. El hecho ocurrió en Lamadrid al 3300 y la víctima no brindó detalles sobre las circunstancias de la agresión. Horas antes, un hombre de 29 años había sido trasladado desde la zona de Puan al 5100 con puñaladas en el tórax y la nuca, tras manifestar que había participado de una pelea.

En pleno centro también se registraron distintos episodios violentos. Un hombre de 24 años fue derivado desde Luro y La Rioja con heridas cortantes en la sien, la muñeca y un glúteo luego de una riña, mientras que otro de 39 años sufrió traumatismos en el rostro y el cráneo tras una golpiza en Luro y Mitre. En el mismo sector, un hombre de 36 años fue atendido por lesiones provocadas durante otra agresión.

Además, un joven de 23 años resultó herido por la caída de un semáforo en la intersección de Luro y Mitre. Ingresó con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.

También se reportaron otros hechos de violencia durante la madrugada. Un joven de 18 años fue asistido con una herida de arma blanca en el labio tras una presunta tentativa de robo en Batán; un hombre de 48 años llegó desde el CAPS de esa localidad con una puñalada en el tórax y lesiones en la cabeza tras una golpiza; y otro hombre de 29 años fue atendido por heridas de arma blanca en un brazo y una pierna luego de un episodio ocurrido en la zona de Azopardo.

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Po otro lado el HIGA recibió varios heridos por distintos episodios. Entre los casos directamente vinculados al operativo por los festejos hubo seis ingresos por caídas, agresiones e intoxicaciones. Además, durante la misma noche ingresaron otras personas con heridas de arma blanca y lesiones ocurridas en distintos puntos de la ciudad, cuya relación con las celebraciones es materia de investigación.

Las autoridades investigan cada uno de los casos para determinar si algunos de los hechos estuvieron vinculados directamente con los festejos por el triunfo de la Selección argentina.



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