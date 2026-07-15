La investigación por la muerte de un matrimonio de adultos mayores hallado en un departamento de Diagonal Alberdi al 2300 avanza con una hipótesis cada vez más firme. El fiscal Fernando Berlingeri confirmó que el hombre, de 89 años, llevaba al menos seis días fallecido al momento del hallazgo y que la causa más probable de ambos decesos es una intoxicación por monóxido de carbono.

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"Ayer se culminó la autopsia en horas de la tarde. Por el momento, el motivo más probable de la muerte ha sido la inhalación de monóxido de carbono", explicó el fiscal.

Berlingeri señaló que, debido al avanzado estado de descomposición del hombre, no será posible realizar estudios químicos que permitan confirmar esa hipótesis.

"Atento el tiempo que llevaba muerto el hombre, esto se calcula en por lo menos seis días, no se va a poder hacer una pericia química al respecto", indicó.

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En el caso de la mujer, de 86 años, la situación es distinta. Si bien falleció poco después de ser encontrada por los equipos de emergencia, los investigadores aguardan los resultados de los análisis toxicológicos para confirmar la causa de la muerte.

"Con relación a la mujer, el pool de vísceras ya fue remitido para el análisis y ese estudio va a determinar fehacientemente si el motivo del fallecimiento fue la inhalación de monóxido de carbono. Pero, por el panorama que advirtió la médica, esa también es la causa más probable", sostuvo Berlingeri.

El hallazgo se produjo el martes por la mañana, cuando Bomberos y efectivos policiales ingresaron por la fuerza al departamento tras el aviso de vecinos que hacía varios días no veían a la pareja. En el interior encontraron al hombre sin vida en el baño y a la mujer con respiración agónica. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el SAME, la mujer murió minutos después.

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Por el momento, la causa continúa caratulada como averiguación de causales de muerte y, según confirmó la Fiscalía, no existen indicios de la participación de terceros. La investigación quedará supeditada al resultado de los estudios complementarios para determinar de manera definitiva las causas de ambos fallecimientos.