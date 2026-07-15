El conflicto en el frigorífico Sadowa suma un nuevo capítulo. Desde el Sindicato de la Carne denunciaron que los trabajadores despedidos el pasado 24 de junio todavía no cobraron las liquidaciones finales correspondientes, pese a que ya les fueron entregadas.

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El secretario general del gremio, Osvaldo Quiroga, explicó que esa situación motivó las primeras medidas de reclamo. "Los compañeros fueron despedidos el 24 de junio, se les entregó la liquidación final, pero todavía no se les abonó. Por eso iniciamos este reclamo y las medidas continuarán hasta que se haga efectivo el pago", sostuvo en diálogo con El Marplatense.

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Además, el dirigente indicó que el sindicato presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires por la falta de pago de las indemnizaciones y del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Quiroga también afirmó que existen otros incumplimientos por parte de la empresa. "La firma se comprometió a efectuar distintos pagos y hasta el día de la fecha eso no ha ocurrido", señaló.

Por último, el secretario general manifestó su preocupación por el impacto de la situación. "Es un tema que nos preocupa tanto desde la parte gremial como a los trabajadores despedidos y a los compañeros que todavía continúan dentro de la empresa", concluyó.

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