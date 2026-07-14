Un motociclista de 40 años permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras protagonizar un violento accidente esta mañana en el macrocentro de Mar del Plata. El hombre presenta fracturas en ambos miembros inferiores y en el miembro superior izquierdo, además de un cuadro de politraumatismos.

Ads

Si bien se encuentra lúcido, su evolución es delicada y los médicos aguardan las próximas horas para evaluar su evolución, confirmaron fuentes del nosocomio a El Marplatente.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Luro y España, donde el motociclista colisionó contra un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A raíz del impacto, debió montarse un importante operativo de emergencia que obligó a interrumpir completamente el tránsito en la zona.

Puede interesarte

El móvil policial circulaba por la calle España, con el tránsito interrumpido por la avenida. Sin embargo, el motociclista no frenó, continuó avanzando y terminó impactando contra el lateral del patrullero.

Producto de la colisión, el conductor salió despedido, impactó contra el patrullero y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica, lo que le provocó las graves lesiones. La situación generó conmoción entre peatones y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones.

Ads

Médicos de consultorios cercanos acudieron rápidamente para asistir al herido y brindarle los primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia del SAME, que luego lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece internado con estado reservado.

Ads