Docentes de distintos establecimientos educativos de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires realizan este martes un paro en el marco de una jornada de lucha de 48 horas convocada por la lista Multicolor de Suteba y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMET). Según los organizadores, el nivel de adhesión en el distrito supera el 60%.

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La medida fue resuelta en un plenario provincial y tiene como principal reclamo el rechazo al último acuerdo salarial firmado con el Gobierno bonaerense. Desde los sectores convocantes sostienen que los incrementos acordados mantienen los salarios por debajo de la línea de pobreza.

"La propuesta deja a un preceptor con un salario de 781 mil pesos y a un maestro con 909 mil pesos en septiembre, montos que representan poco más de la mitad de la canasta familiar", expresó a El Marplatense Nadia Martín, delegada de Suteba Multicolor.

La dirigente afirmó que esta situación obliga a numerosos trabajadores de la educación a desempeñarse en dos o tres cargos para alcanzar un ingreso suficiente, lo que genera una sobrecarga laboral que se suma a los hechos de violencia que, según denuncian, se registran de manera recurrente en las escuelas.

Además del reclamo salarial, los docentes exigen la cobertura de cargos vacantes, especialmente en los equipos de orientación escolar, mejoras en las prestaciones de IOMA y un incremento en las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar para garantizar una alimentación adecuada para los estudiantes.

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También cuestionan la forma en que fue aceptada la última oferta salarial, al considerar que las conducciones sindicales la aprobaron sin consultar previamente a la docencia.

La jornada de protesta continuará este miércoles con una actividad distrital de debate en las escuelas para elaborar un pronunciamiento colectivo sobre la situación educativa. Asimismo, los sectores convocantes anticipan que, si no obtienen respuestas a sus reclamos, impulsarán un no inicio de clases tras el receso invernal.

Finalmente, los docentes manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que debilita el rol del Estado como garante del derecho a la educación pública.



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