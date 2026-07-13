Un sector de los docentes de Mar del Plata realizará este martes 14 de julio una medida de fuerza en rechazo al último acuerdo salarial alcanzado con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria fue impulsada por Suteba Multicolor, agrupación opositora a la conducción oficial del sindicato.

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La protesta se llevará adelante luego de que la mayoría de las organizaciones gremiales aceptara una suba acumulada del 7%, dividida en un 5% correspondiente a julio y otro 2% con los salarios de agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio. Las negociaciones volverán a abrirse en septiembre para evaluar nuevas actualizaciones.

La Federación de Educadores Bonaerenses aprobó la propuesta por un margen ajustado, mientras que la conducción provincial de Suteba también respaldó el entendimiento. El acuerdo incluye además otros puntos vinculados con la titularización de docentes de escuelas técnicas y agrarias, la revisión del sistema de licencias médicas y el régimen académico de la educación secundaria.

Desde Suteba Multicolor cuestionaron el incremento al considerar que no alcanza para recomponer el poder adquisitivo. Según la agrupación, la mejora representaría aproximadamente $59.000 para el cargo testigo y recién se percibiría de manera completa en septiembre.

“No a salarios de pobreza. La docencia rechaza la paritaria de miseria”, expresaron desde el espacio local al convocar a la medida de fuerza.

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La protesta comenzará con el paro de este martes y continuará el miércoles 15 con una movilización prevista para las 10.30 hacia el Consejo Escolar de General Pueyrredon.

El impacto sobre las clases no será uniforme, debido a que la medida no fue convocada por las conducciones de los sindicatos mayoritarios. Por ese motivo, el nivel de adhesión dependerá de la participación de los trabajadores en cada establecimiento educativo.

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