En el marco del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Energía Eléctrica, el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata difundió un documento en el que, además de saludar a los trabajadores del sector, expresó su preocupación por las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que podrían tener en el sistema energético y en las condiciones laborales.

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En ese sentido, señaló que el contexto actual representa "uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas" debido al avance de políticas que, según afirmaron, apuntan al desmantelamiento de organismos estratégicos y a la privatización de áreas clave del sector.

Entre los principales cuestionamientos, el gremio mencionó el desfinanciamiento del sistema nuclear argentino, al considerar que implica resignar desarrollo científico, capacidad tecnológica e independencia productiva. Además, sostuvo que el aumento de las tarifas eléctricas convirtió a la energía en un servicio cada vez menos accesible para familias, comerciantes y pequeñas empresas.

El comunicado también manifestó preocupación por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional, al advertir que podría afectar los convenios colectivos y debilitar la negociación sindical. En particular, el sindicato defendió la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y rechazó cualquier intento de flexibilizar las condiciones laborales o reducir derechos adquiridos.

"Sin trabajadores no hay energía. Sin derechos no hay justicia. La energía debe estar al servicio del pueblo y no de los negocios", concluyó el documento difundido con motivo de la conmemoración.

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