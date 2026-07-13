Desde este lunes entró en vigencia el nuevo sistema de estacionamiento medido en Mar del Plata, que incorpora una aplicación móvil, pagos digitales y un mecanismo de fiscalización electrónica mediante la patente del vehículo.

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La principal novedad es la aplicación SEM Mobile, desde la cual los conductores pueden iniciar y finalizar el estacionamiento, comprar crédito, consultar el saldo disponible, acceder al historial de movimientos y recibir notificaciones. Además, permite pagar mediante billeteras virtuales y consultar un mapa interactivo con las zonas alcanzadas por el sistema y los puntos de venta habilitados.

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Otra de las modificaciones es que, una vez cumplida la primera hora de estacionamiento, el tiempo comenzará a cobrarse en fracciones de 15 minutos. También dejará de descontarse saldo automáticamente fuera del horario de funcionamiento del servicio. En caso de recibir una infracción, los usuarios dispondrán de 24 horas para abonarla de forma inmediata desde la aplicación, en los puntos habilitados o mediante un código QR instalado en la vía pública.

Quienes prefieran operar desde una computadora podrán hacerlo a través del sitio mdq.estacionar.ar, donde también será posible registrarse, cargar crédito y administrar el servicio. Los usuarios que ya utilizaban el sistema podrán conservar su saldo recuperando su cuenta mediante el número de teléfono registrado.

El estacionamiento medido continuará funcionando de lunes a sábados, de 8 a 20 durante la temporada de invierno y de 8 a 23 en verano. Desde el Municipio recordaron que la fiscalización será completamente digital: los inspectores verificarán mediante la patente si el vehículo tiene un estacionamiento activo y, si transcurren diez minutos desde la inspección sin que se registre un pago, podrán labrar la correspondiente infracción.

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