Las ciudades con una fuerte tradición marítima suelen conservar historias en las que la realidad y la leyenda se mezclan con el paso del tiempo. En Mar del Plata, una de las más conocidas es la del llamado “buque fantasma”, un episodio ocurrido en 1991 que, por sus extrañas circunstancias, continúa despertando curiosidad más de tres décadas después.

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Todo comenzó con el Marcelina de Ciriza, un barco factoría de bandera española y 87 metros de eslora que permanecía inmovilizado en el puerto tras haber sufrido un incendio años antes. La embarcación se encontraba amarrada desde hacía cuatro años, a la espera de que se resolviera su situación judicial, convertida en una presencia silenciosa dentro del paisaje portuario.

El 19 de junio de 1991, un intenso temporal azotó la costa marplatense. El viento soplaba con violencia y las olas golpeaban sin descanso contra las escolleras. En medio de ese escenario, ocurrió algo inesperado: el buque rompió sus amarras y comenzó a desplazarse lentamente hacia la salida del puerto.

La explicación más razonable apuntó a la fuerza del temporal, pero lo sucedido poco después alimentó el misterio. Varias personas afirmaron haber visto sobre el puente de mando la figura de un hombre completamente vestido de blanco, inmóvil y con las manos apoyadas sobre el timón, como si estuviera guiando la nave. Aquella imagen fue suficiente para que comenzaran a circular historias que trascendieron el hecho en sí.

El sereno del barco también observó cómo la embarcación abandonaba el puerto y emprendía un recorrido errático por el Atlántico. Sin control y empujado por el oleaje, el viejo buque navegó cerca de la restinga de Cabo Corrientes, bordeó parte de la costa marplatense y finalmente terminó encallando a la altura de la avenida Constitución, donde concluyó su inesperada travesía.

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Con el correr de los días surgieron distintas hipótesis. Algunos sostuvieron que el temporal había sido el único responsable de romper las amarras, mientras que otros especularon con que alguien pudo haber liberado deliberadamente la embarcación. Nunca hubo una respuesta definitiva y el episodio quedó envuelto en incertidumbre.

Con los años, el hecho dejó de ser simplemente un accidente marítimo para convertirse en una de las leyendas urbanas más famosas de Mar del Plata. La tradición popular asegura que, durante las noches de tormenta, todavía hay quienes dicen distinguir la silueta del viejo barco entre las olas y escuchar un extraño canto que llega desde el mar. Incluso algunos afirman volver a ver aquella misteriosa figura vestida de blanco, inmóvil sobre el puente de mando, sujetando el timón como si el buque continuara navegando eternamente frente a la costa marplatense.

Sea producto de la imaginación, de los testimonios de la época o de un hecho que jamás pudo explicarse por completo, la historia del buque fantasma sigue ocupando un lugar especial entre las leyendas que forman parte de la identidad marítima de Mar del Plata.

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