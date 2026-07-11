La Municipalidad informó que durante la próxima semana los quirófanos móviles para animales funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata, con atención sin turno previo y por orden de llegada, en el marco de las acciones que impulsa la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal.

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El servicio de castración de perros y gatos se brindará de lunes a viernes antes de las 08:00 en la Sociedad de Fomento Estación Camet, y en el mismo horario en la Sociedad de Fomento San Martín (Génova 5284). Asimismo, también de lunes a viernes antes de las 10:00 se atenderá en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), donde además habrá jornada el sábado 18 a las 08:00.

Las intervenciones se realizarán sin turno previo, con un máximo de 15 castraciones por sede y con la admisión de un solo animal por persona, con el objetivo de garantizar la accesibilidad del servicio en todos los barrios.

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En paralelo, continuará la campaña de vacunación antirrábica gratuita. El servicio estará disponible de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200), de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 en la Delegación Batán (Centenario y 155) y el jueves 16 de 09:00 a 12:00 en la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet (Costa Azul 3102).

Desde el área se solicita que concurra una sola persona mayor de edad con DNI junto al animal. Los perros deberán asistir con correa, collar y bozal en caso de razas consideradas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadoras o bolsos adecuados para evitar fugas.

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Además, se recuerda que la vacunación es gratuita para animales mayores de tres meses y no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia. Para conocer requisitos y cronogramas actualizados, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio.

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