El Consejo Profesional de Agrimensura (CPA) de la provincia de Buenos Aires lanzó el Congreso Catastral del Bicentenario, que se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, con la participación de especialistas de todo el país.

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El evento se desarrollará en el marco de los 200 años de la fundación del Departamento Topográfico Argentino y convocará a profesionales de la agrimensura, el notariado, las ciencias jurídicas, los registros de la propiedad y la gestión territorial.

El presidente del CPA bonaerense, Reinaldo Beain, destacó que el bicentenario representa una oportunidad para analizar la evolución del ordenamiento territorial argentino y proyectar desafíos futuros vinculados a la planificación urbana, la seguridad jurídica y la regularización del hábitat.

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La agenda del congreso estará estructurada en tres ejes principales: Agrimensura Legal, Conjuntos Inmobiliarios y Regularización Dominial, con el objetivo de promover el debate interdisciplinario y generar nuevos aportes técnicos para el sector.

Además, el encuentro evocará la creación en 1826 del Departamento General de Topografía y Estadística, organismo clave en la historia de la cartografía y la validación de mensuras en el país.

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La Comisión de Honor estará integrada por referentes de entidades nacionales y provinciales, quienes participarán en paneles y mesas de trabajo para analizar las prácticas catastrales actuales y su proyección.