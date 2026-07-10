El concejal de Acción Marplatense-MDF, Horacio Taccone, volvió a cuestionar el proceso de concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Campo Municipal de Deportes, luego de conocerse la transferencia de acciones de la empresa Minella Stadium. Para el edil, esa decisión representa "una confesión de insolvencia" y confirma las advertencias que había realizado durante el tratamiento de la licitación.

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"Lo que hace el municipio desde el momento cero es improvisar groseramente uno de los patrimonios más importantes de la ciudad", sostuvo Taccone. En ese sentido, afirmó que el Gobierno municipal avanzó con la firma de un contrato con una sociedad que, según consideró, "no tenía con qué afrontar inversiones reales", pese a las observaciones planteadas por distintos sectores.

El ex presidente del Ente Municipal de Deportes aseguró que el principal problema radica en el pliego de bases y condiciones. Según explicó, el documento no establece un cronograma integral de obras, no define con precisión el monto de las inversiones obligatorias y presenta vacíos respecto del objeto de la concesión. "Allí arranca la raíz de los principales problemas", remarcó.

Taccone recordó además que, durante el debate del expediente, había advertido por escrito que el pliego implicaba "regalar el patrimonio de todos los marplatenses". Para respaldar su postura, volvió a citar al jurista Agustín Gordillo, quien sostiene que las principales irregularidades en las contrataciones públicas suelen originarse en los propios pliegos licitatorios.

Finalmente, el concejal reclamó que el Ejecutivo municipal convoque a una nueva licitación "verdaderamente transparente", con un pliego sólido que establezca con claridad los objetivos de la concesión, el plan de obras, el monto de las inversiones, los plazos de ejecución y las sanciones ante posibles incumplimientos.

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"Si no se llama a una nueva licitación, lo que se hace es prolongar la improvisación que perjudica claramente los intereses de la ciudad. No hay que cambiar de collar y seguir con el mismo perro; hay que cambiar el pliego y hacer una licitación en serio", concluyó Taccone.

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