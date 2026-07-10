El viernes se presentará con condiciones típicas de invierno en Mar del Plata. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

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La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 11°C de máxima, por lo que el ambiente se mantendrá frío durante gran parte del día. El viento soplará desde el sector sudeste, con velocidades moderadas, lo que contribuirá a mantener una baja sensación térmica, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.

Según el pronóstico oficial, no se prevén lluvias para la jornada, aunque la nubosidad será persistente y el sol tendrá escasas apariciones. La humedad continuará elevada, una característica habitual de esta época del año en la ciudad.

Ante este panorama, se recomienda salir con abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las bajas temperaturas y el viento harán que el frío se sienta con mayor intensidad. El tiempo, de todas maneras, permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes relacionados con precipitaciones.

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