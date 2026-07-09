El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, convocó a los marplatenses y batanenses a "seguir trabajando juntos" para continuar construyendo el desarrollo del distrito, durante el acto oficial por el Día de la Independencia realizado este miércoles en el Parque San Martín.

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En su discurso, el jefe comunal sostuvo que el municipio transita "el camino correcto", aunque reconoció que aún quedan muchos desafíos por delante. "Hay mucho por hacer todavía. Tenemos la humildad de entenderlo y de saber que debemos seguir trabajando por aquello que falta", expresó.

Neme destacó que los avances alcanzados son fruto del esfuerzo colectivo y remarcó que "nada se hace solo ni de forma individual". En ese sentido, aprovechó la conmemoración patria para realizar una convocatoria a la comunidad: "Prefiero dejar un mensaje de invitación, de invitarlos a seguir trabajando juntos, en equipo, por esta bella ciudad, por todo lo que hemos logrado y por todo lo que nos falta".

El intendente vinculó ese mensaje con el legado de los protagonistas de la Independencia y con la reflexión realizada previamente por el obispo Ernesto Giobando durante el Tedeum. "Como hicieron nuestros patriotas y como recién escuchábamos al obispo, esto se hace todos los días, no solamente en una fecha como hoy. Tenemos que hacerlo siempre, cada día, desde el lugar que nos toca", afirmó.

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Sobre el cierre de su mensaje, Neme volvió a convocar a los vecinos a involucrarse en el crecimiento del partido. "Acompáñennos, trabajemos en equipo por nuestra bella ciudad, por todo lo que hicimos y por todo lo que falta. Codo a codo, como vecinos y, como siempre digo, siendo buenas personas", concluyó antes de cerrar con un "¡Viva la Patria!" y desear un feliz Día de la Independencia.

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