Viajar por ruta hacia Mar del Plata y otras ciudades de la Costa Atlántica ya tiene un costo mayor. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), utilizado por miles de automovilistas que se trasladan a los destinos turísticos bonaerenses.

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La actualización fue oficializada mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia y alcanza a las estaciones de peaje ubicadas sobre las rutas 2, 11, 56, 63 y 74, principales corredores de acceso a ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo y Mar de Ajó.

El ajuste responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial. Para determinar las nuevas tarifas se utiliza el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), elaborado a partir de la evolución del Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Con los nuevos valores, los vehículos de categoría 1 abonan $7.470 en las estaciones de Samborombón y Maipú, sobre la Ruta 2. En tanto, el peaje de La Huella, en la Ruta 11, también pasó a costar $7.470, mientras que en las estaciones de Mar Chiquita y General Madariaga la tarifa quedó fijada en $3.010.

De esta manera, quienes viajen desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta Mar del Plata por la Ruta 2 deberán destinar $14.940 solo en concepto de peajes, sin contar el gasto en combustible ni otros costos del viaje.

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El incremento comenzó a regir a pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, una época en la que se incrementa notablemente el tránsito hacia los principales balnearios bonaerenses. Por eso, quienes tengan previsto viajar en auto durante el receso deberán contemplar este nuevo aumento dentro del presupuesto del viaje.

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