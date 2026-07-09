La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo financiero Jonestur por lavado de activos agravado, en una causa impulsada por la fiscal Laura Mazzaferri junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del fiscal general Diego Velasco, manteniendo además embargos preventivos por $10.000 millones.

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Según el tribunal, las pruebas reunidas permiten sostener que los imputados estructuraron un sistema financiero paralelo para captar divisas fuera del circuito formal, administrarlas sin control y transferirlas al exterior mediante una red de más de 30 sociedades constituidas en Panamá y cuentas en la Banca Privada de Andorra. Las auditorías detectaron que, al 31 de enero de 2018, existían nueve cuentas activas con más de 92 millones de dólares.

El fallo también consideró acreditado, en forma preliminar, que parte de los fondos tendría origen en presuntos hechos de corrupción pública investigados en otras causas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, ese dinero habría sido canalizado al exterior para luego reinsertarse en la economía formal a través de inversiones, especialmente en el sector inmobiliario.

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La investigación se inició en 2014 tras una denuncia del Banco Central de la República Argentina ante la PROCELAC por presuntas maniobras cambiarias ilegales. El expediente incluyó allanamientos, peritajes informáticos y cooperación internacional, además de instancias judiciales que llegaron a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema, donde se revirtieron fallos de nulidad y sobreseimientos previos.

No obstante, la Cámara declaró prescripta la imputación por intermediación financiera no autorizada, descartó la figura de asociación ilícita y dictó falta de mérito para otros imputados, incluidos directivos de Transcambio. Frente a este escenario, el Ministerio Público analiza recurrir las decisiones adversas.

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